Петербуржцам предложили поиграть в биткоины

В Северной столице появился загадочный терминал, позволяющий обменять рубли на крипотовалюту по курсу 70.000 к одному. "Фонтанка" увлеклась изучением и нашла анонимных последователей Павла Дурова и британскую компанию с украинскими корнями.

Спустя три года после того, как ЦБ запретил россиянам пользоваться биткоинами, банкомат с криптовалютами появился в бизнес-центре «Остров» на Среднем проспекте Васильевского острова. Первым его обнаружил международный портал, посвященный криптовалютам cointelegraph.com. "Фонтанка" с удивлением изучила аппарат.

По словам сотрудников бизнес-центра «Остров», загадочный терминал появился в нем в конце февраля. Очередей за криптовалютами не стоит — посетители и работающие здесь больше предпочитают делать с ним селфи. Однако деньги он принимает самые настоящие — и только наличные. Биткоин нынче не дешев — он обойдется в 72,9 тысяч рублей. Другие виртуальные валюты можно приобрести по более сходной цене – Zcash за 2358 рублей, Ethereum за 1084 рубля, Litecoin за 227 рублей.

Чтобы узнать, кто и зачем поставил терминал, «Фонтанка» обратилась в отдел аренды компании Solo Group, отвечающей за сдачу площадей в бизнес-центре «Остров». Там отказались раскрывать имя владельца, ссылаясь на коммерческую тайну. Но предложили пообщаться с арендатором, набрав его номер со своего телефона.

Молодой человек, представившийся Павлом, как и полагается продавцу криптовалюты, сразу напустил на себя таинственность. Он признался, что терминал принадлежит «их организации», но что это за организация, не назвал, равно как не предоставил свои контактные данные. В оправдание скрытности он привел пример своего тезки, основателя социальной сети «Вконтакте» Павла Дурова, который «первое время себя не раскрывал», при этом подчеркнув, что причин «ажиотажа» вокруг терминала с биткоинами не понимает.

По словам Павла, устройство в бизнес-центре «Остров» – не единственное. Всего по городу их установлено пять устройств, в ближайший месяц появятся еще 5-10, которые «будут оформлены либо так же, либо «более интересно». Где именно стоят терминалы, не уточнил, но пообещал, что «через некоторое время» они будут привязаны к Яндекс- и Google-картам. Статистикой использования устройств «организация» не располагает.

Скрытность владельцев терминалов и арендодателя вполне понятна. Банк России еще в 2014 году издал предупреждение о том, что обмен так называемых виртуальных валют, в том числе биткоинов, на рубли и иностранную валюту будет рассматривать как «потенциальную вовлеченность в осуществление сомнительных операций» и карать в соответствии с законодательством «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Свою позицию регулятор объяснил тем, что у таких денег «отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты». Операции по ним носят спекулятивный характер и несут высокий риск потери стоимости, подчеркнули в ЦБ.

Однако, кто бы не владел самим железом, по всей видимости, конечным бенефициаром от совершенных с его помощью сделок будет компания Bitlish. Сайт и телефон данной организации, зарегистрированной в Великобритании, указаны на чеке, который выдает биткоин-терминал в БЦ «Остров» после внесения в него наличных.

На своем сайте Bitlish позиционирует себя как биржу криптовалют, то есть позволяет зарегистрированным на ней участникам торговать биткоинами между собой, а при желании перевести их на банковский счет или карту в виде обычных денег. За каждую сделку Bitlish взимает с участников площадки комиссию (для корпоративных аккаунтов составляет 0,5%). При этом компания снимает с себя ответственность «за какие-либо действия, результаты, прибыль или убыток, возникшие в результате любых отношений, сделок или операций».

На запрос «Фонтанки» в службе поддержки Bitlish на момент публикации не ответили. Однако на форуме bitcointalk.org пользователь под ником Bitlish сообщает о запуске в Петербурге первого в России биткоин-терминала и заявляет о планах расширения терминальной сети в России и Европе. До этого компания сообщала о своем участии в форуме Blockchain & Bitcoin Conference Russia в ноябре 2016 года. На фото представлен терминал синего цвета, аналогичный тому, что появился в бизнес-центре «Остров».

Однако участники дискуссии выражают сомнения в реальной востребованности терминала, отмечая, что это больше похоже на пиар-ход: чтобы зарабатывать на комиссии и привлекать новых пользователей, которые бы позволяли уже присутствующим на площадке выводить деньги, нужна «свежая кровь».

Любопытно, что старожилы криптовалютных форумов припомнили, что площадка под названием Bitlish когда-то существовала, но потом прекратила свою работу. Другой форумчанин заметил, что пользователь с никнеймом Bitlish — это переименованный профиль украинского «Метабанка». Представитель на форуме Bitlish подтвердил, что «при создании платформы был использован опыт многих людей, в том числе метабанка» (орфография сохранена — прим.ред.).

Российские эксперты предостерегли петербуржцев от игры в биткоины.

«Биткоин не является платежным средством и не является товаром. Подобный терминал вне правового поля, безусловно. И государство здесь не несет [за потерю денег гражданином] никакой ответственности», – заявил «Фонтанке» советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.

«Пытаться заработать на биткоин-биржах — очень рискованно. Такие площадки появляются как грибы после дождя, а потом так же внезапно исчезают. И те, кто пытаются торговать на них, остаются без средств», – отмечает заместитель председателя правления «РФИ-банка» Заур Бесолов. Впрочем, эксперт не исключил, что реальным назначением площадки является не игра на бирже, а вывод средств. «Биткоинами рассчитываются за вещи, которые в большинстве стран запрещены», – отметил он.

По словам Заура Бесолова, даже если терминал по сути является просто окном доступа к иностранной площадке, он все равно попадает под российское регулирование, так как является устройством по приему денег. «Я думаю, это повод для проверки ЦБ — поскольку такие операции регулятор классифицирует как неконтролируемый вывод средств за пределы РФ», – считает он.

«Фонтанка» запросила комментарий у Центробанка и готова опубликовать его после получения.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»