Анафема за алименты

Петербуржец нашел православный способ не платить алименты. С 5-го века действует канонический запрет на содержание детей, которые не посещают церковь. Владимира Путина попросили унять приставов.

В четверг, 2 марта, судебные приставы Петербурга распространили по СМИ информацию о 40-летнем должнике, отправленном на общественные работы за неуплату алиментов дочери. Содержать ребенка он отказывается, так как это является «финансовой помощью еретикам». «Фонтанка» узнала, что стойкие антиобщественные убеждения Алексея Дятлова основаны на религиозном постулате V века, имеющем силу и в веке двадцать первом.

Житель Купчино Алексей Дятлов стал отцом в 2004 году, но воспитанию дочери предпочел религиозное служение, примкнув к неканоническому сообществу «Русская катакомбная церковь истинных православных христиан». Бывшая супруга подала на алименты.

Дятлова судили. Он безапелляционно произнес перед судьей Блажновым: «Как православный человек я против каких-либо выплат лицу, не принадлежащему лону православной церкви».

Секретарь заседания поперхнулась, но в протокол запись внесла.

Дятлова отправили на сорок часов исполнять обязательные работы. Это бесплатный общественно полезный труд в виде благоустройства города, очистки улиц и дворов, ухода за больными.

На работы отец не вышел. Долг рос. За двенадцать лет накапало дьявольски много. Сумма к 2017-му сумма перевалила за 666 тысяч рублей, и православный сел за челобитную.

«Уважаемый президент Владимир Владимирович!» – начал священнослужитель.

Это был продуманный поступок. Полгода назад Путин проявил милость к алиментщикам декриминализацией соответствующей статьи в УК, к кому же еще обращаться.

В письме Кремлю Дятлов развил мысль о православном лоне и противлении мирскому: «В вероучении Православной церкви нет такого понятия, как алименты. Согласно правилам 31 и 92 Карфагенского собора, я категорически не должен оказывать финансовую помощь еретикам».

Поместный собор христианской церкви состоялся в 419 году в Карфагене. Епископы утвердили больше ста правил поведения верующих.

Автор учебного пособия «Курс церковного права», преподаватель Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин отмечал, что принятые собором правила вошли во все канонические сборники православной церкви.

Правило 31 гласит: «Епископы и состоящие в клире да не усвоивают ничего тем, кои не суть православные христиане, хотя бы то были сродники: ничего из своих вещей, как речено, да не упрочивают таковым, посредством дара, епископы и состоящие в клире».

На сайте православной электронной библиотеки Pravmir.ru опубликовано толкование, которое дал канонист и церковный историк Никола Милаш (епископ Далматинско-Истринский): «Данное правило воспрещает всем членам клира… уступать что-либо из своего имущества неправославным христианам… хотя бы они были и их родственники. Свое частное имущество исключительно могут отдавать только лицам, исповедующим православную веру… Даже родные дети членов клира, в случае их отступничества от православной веры, не могли сделаться наследниками имущества».

В 92-м указано: «Если какой-нибудь епископ еретиков или язычников, сродников или не принадлежащих к сродству оставит наследниками своими и предпочтет их Церкви, то таковому и по смерти да будет изречена анафема, и его имя никогда от иереев Божиих да не возносится. Да не может быть ему в оправдание и то, если без завещания отыдет».

Милаш «разжевал»: «Если епископ или клирик оставит имущество неправославным, то это принимается как то, что он «предпочтет их Церкви». Иными словами, он должен при жизни позаботиться о том, чтобы сделать надлежащие распоряжения, составив завещание. Это особенно важно теперь, когда при малом штате клириков хранящееся у епископа церковное имущество после его смерти без завещания может быть сочтено его личным имуществом и передано его случайным наследникам или сочтено за вымороченное имущество. Правило особенно строго судит о таком небрежении, налагая необычное в других случаях посмертное отлучение».

Правила Карфагенского собора актуальны по сей день. Их не меняли, не отменяли, не смягчали. Однако православный богослов, историк-медиевист, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин считает, что соборными постулатами оправдывать несоблюдение общечеловеческих законов православному человеку неприемлемо: «Кроме упомянутых алиментщиком правил, есть еще и такое: человек, не исполнив гражданские обязательства, не может находиться в клире. Произвел ребенка – содержи. Думаю, налицо интерпретация церковных канонов. То, что дочь не ходит в православную церковь, – скорее проблема и вина отца, нежели аргумент для неисполнения решения суда».

Письмо Владимиру Путину купчинец закончил с надрывом: «Прошу оградить меня от этих коллекторов в погонах (имеются в виду приставы. – Ред.)… Если же я не могу исповедовать православие в православной стране и жить православно, то прошу вас помочь мне вернуться на историческую родину – на Украину. С молитвой о вас, Алексий, архиепископ Российской истинно-православной церкви». В Управделами президента обращение зарегистрировали, оно находится в работе.

Мы позвонили Алексею Дятлову. Он подтвердил:

– Я твердо придерживаюсь православных убеждений. Мне нельзя платить алименты. Дочка у меня неправославная.

– То есть не будете исполнять решение суда?

– Я вообще категорически отказываюсь быть гражданином России. Хочу, чтобы меня выгнали на Украину.

– Почему бы вам самому не купить билет на поезд?

– Эти бандиты-приставы ограничили мне выезд.

– Если вы не отработаете положенное, против вас возбудят уголовное дело.

– Тогда я стану узником совести, пострадаю за исповедничество, свою веру.

В пресс-службе судебных приставов «Фонтанке» подтвердили, что шансы у должника стать узником совести высоки как никогда.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»