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02.03.2017 16:12

Арестованному в Петербурге за создание «группы смерти» Лису летит новое обвинение из Астрахани

Следственный комитет Астрахани принял решение возбудить уголовное дело по доведению до самоубийства в отношении уже арестованного в Петербурге за аналогичное преступление Филиппа Будейкина. Вскоре оно спецпочтой будет доставлено в Пулково и войдет в материалы расследования Следственного комитета Петербурга. Но это лишь второй конкретный эпизод по уже ставшему одиозным Филиппу Лису. А сроки следствия подходят к концу, так как статья, по которой он привлечен, – средней тяжести.

По информации «Фонтанки», сегодня, 2 марта 2017 года, Следственный комитет Астрахани должен возбудить уголовное дело по части четвертой статьи 33 УК (подстрекательство) и статьи 110 УК (доведение до самоубийства) в отношении 21-летнего Филиппа Будейкина, известного больше как Лис.


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Первое же уголовное дело и также по аналогичным статьям Уголовного кодекса было возбуждено Следственным комитетом Петербурга 20 мая 2016 года после известной ныне публикации журналистов «Новой газеты», подробно описавших субкультуру так называемых «групп смерти» несовершеннолетних.

Кстати, здесь уместно вспомнить, что до сих пор непонятно, отчего дело было возбуждено по команде главы СКР Александра Бастрыкина именно в Петербурге. Даже после того, как 15 ноября прошлого года в городе Солнечногорске Московской области был задержан подозреваемый Филипп Будейкин по эпизоду с попыткой отравления 15-летней школьницы в начале июня 2016 года в Тобольске, – Петербург от этого не стал зоной подследственности. Единственная версия «Фонтанки» заключается в том, что Будейкин для своих «игр» выбрал «Вконтакте», а данный ресурс зарегистрирован в нашем городе.

Несмотря на то что при аресте Будейкина правоохранительные органы говорили, что в период с 2014 по 2016 год на территории РФ произошло 15 случаев самоубийств несовершеннолетних, вступивших ранее в группу в Сети, пропагандирующую суицид, до сегодняшнего дня, 2 марта, в Следственном комитете Петербурга расследуется лишь эпизод по Тобольску.

По данным «Фонтанки», уже в рамках расследования данного случая сотрудники Следственного комитета выявили еще один случай, непосредственно связанный с участием Будейкина. Так, по информации нашего издания, в мае 2016 года в Астрахани, так же как и в Тобольске, 15-летняя школьница, участница «группы смерти», приняла решение покончить жизнь самоубийством. Но оперативники ФСБ Астрахани, узнавшие об этом, пришли к ней домой буквально за несколько часов до запланированного поступка.

Как стало известно нашему изданию, в данный момент она опрошена. Несовершеннолетняя дала соответствующие показания, как Филипп Лис уговаривал ее. Что подтверждается перепиской и на ее компьютере.

По информации «Фонтанки», после возбуждения нового дела его материалы будут переданы в Следственный комитет Петербурга для приобщения к ранее возбужденному.

 

Таким образом, в Следственном комитете Петербурга будут расследоваться только два эпизода. Причем если учесть, что предъявленная Будейкину статья 110 УК РФ считается средней тяжести, а задержан он был 15 ноября прошлого года, то заканчивать расследование и выходить на ознакомление с материалами уголовного дела СК придется к 15 апреля этого года.

По информации «Фонтанки», это объясняется тем, что многие участники «групп смерти» стирают свои сообщения в Сети, касающиеся отданных команд. Так что многие предполагаемые эпизоды практически невозможно предъявить Лису.

И, судя по всему, за оставшиеся полтора месяца новых эпизодов не прибавится. А если это и произойдет, то материалы будут выделены. То есть в худшем случае для Будейкина он, согласно УК, получит пять лет лишения свободы.

Что касается самого Филиппа Лиса, то, по данным «Фонтанки», он категорически отрицает вину, объясняя это тем, что не в курсе, кто угрожал подросткам или склонял их к самоубийству. Более того, по словам нашего собеседника в Управлении уголовного розыска, где оперативники «детского» отдела помогают следователям, «Лис чувствует себя уверенно и даже шутит».

- Так, недавно он написал в «Крестах» явку с повинной, где изложил, как когда-то в Ухте, где он учился в школе, украл регистратор с машины, – рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД.

В ближайшее время «Фонтанка» постарается разобраться, насколько системно службы МВД и ФСБ ведут работу в данном направлении и существует ли вообще какой-либо учет самоубийств, вступивших в «группы смерти», в масштабах России.


© Фонтанка.Ру

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