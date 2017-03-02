В Петербурге разбойника посадили за расплату фальшивками

Житель Петербурга Робертас Кряучелюнас двумя районными судами города признан виновным в активном использовании поддельных денег: он дважды расплачивался при покупке мобильных телефонов фальшивыми рублями, распечатанными на струйном принтере. Также он получил срок за разбой.

Как сообщает 2 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, согласно приговору Московского районного суда Кряучелюнас в ноябре 2015 года вместе со своим приятелем напал на подсевшего к ним в машину мужчину: у жертвы отобрали вещи на 180 тысяч рублей.

А в 2016 году злоумышленник освоил другой способ преступлений: закупил у неизвестного поддельные пятитысячные купюры, распечатанные на принтере, и расплачивался ими за покупку дорогих телефонов: в одном случае он отдал восемь бумажек, а в другом – десять.

В Московском районе Кряучелюнаса приговорили за разбой и использование поддельных денег к трем годам колонии общего режима, а в Василеостровском за фальшивые деньги он получил еще год и пять месяцев. Кстати, ранее злоумышленник уже дважды был судим за операции с поддельными деньгами.