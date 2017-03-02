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02.03.2017 15:42

Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону

 

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко имели телефонные рабочие контакты, передает ТАСС.

Но, по его словам, вопрос прекращения огня в Авдеевке не обсуждался.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимной озабоченности в связи с эскалацией напряженности. Я могу лишь подтвердить: действительно, имели место рабочие телефонные контакты двух президентов», — сказал Песков.

Он уточнил, что телефонных разговоров было «несколько».

«Большей детализации я не смогу вам привести», — подытожил Песков.

Источник: Газета.ру


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