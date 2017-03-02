Клиенты «Строительного треста» могут купить квартиры по сниженной ставке

Для покупателей квартир в строящихся комплексах объединения «Строительный трест» по программе «Больше метров – меньше ставка» до 10,4% годовых снизил ставку Банк «ВТБ24».

Согласно условиям ипотечной программы, ставка 10,4% действует при покупке квартиры площадью от 65 кв. метров. Первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок кредита: до 30 лет. Сумма кредитования от 600 тыс. до 60 млн рублей. Обязательное условие акции – личное страхование, страхование объекта после завершения строительства.

Срок действия акции – до 30 июня 2017 года.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – 10,4% – доступно покупателям квартир в ЖК OSTROV на Петровском острове, ЖК «Капитал» (5, 6 и 7 лоты) в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, ЖК «Пляж» в Сестрорецке.

Справка о компании АО «Строительный трест»

