Застройщик возьмет на хранение надгробия, найденные на Петроградской стороне

Старинные надгробия, найденные жителями на Сытнинской улице Петербурга, заберет на хранение компания «Унисто-Петросталь», арендующая участок. Происхождение фрагментов пока неизвестно.

Как сообщили «Фонтанке» 2 марта в пресс-службе «Унисто-Петросталь», фрагменты надгробий были найдены на углу Сытнинской и Кронверкской улиц еще в 2014 году. Однако тогда не заинтересовали археологов и историков.

«В 2014-м фрагменты были осмотрены археологами, которые установили, что надгробия не имеют отношения к истории участка, – сообщили в пресс-службе. – На участке находилась лютеранская церковь, а на надгробиях видны части православной молитвы. Скорее всего, фрагменты оказались на участке в составе свалки, находившейся во дворах домов на Сытнинской с 1990-х годов».

Археологи отнесли надгробия к концу XIX – началу XX века и предположили, что надгробия с закрытых кладбищ в советские времена шли на бордюрный камень. «Компания заберет найденные фрагменты на ответственное хранение, пока они не будут запрошены соответствующими службами», – добавили в пресс-службе.

Напомним, участок на Сытнинской, 9 – 11, в 2012-м арендовала компания «Унисто-Петросталь». Она рассчитывала возвести на нем коммерческое здание с офисами, торговлей и апартаментами. Однако после обнаружения захоронений XVIII века депутаты Законодательного собрания включили участок в зеленую зону. Теперь застройка на нем запрещена. Осенью 2016-го все котлованы на Сытнинской засыпали, а строительный забор вокруг демонтировали.