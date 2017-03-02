Замороженная битва за тепло на Петровском

На теплоснабжение элитных новостроек на Петровском острове претендуют две компании: первая является дочкой «Газпрома», вторая — косвенно связана с чиновниками Смольного и спикером ЗакСа. Ни одна пока не может подключиться к электросетям.

Компания «Теплоэнерго», которая два года назад выкупила котельную по адресу: Ремесленная, 6, не может получить разрешение на ее реконструкцию. Работы по контракту должен выполнять «Петрострой». Совместный марш компаний к миллиардным договорам, начавшийся больше года назад, несколько замедлился. Наблюдатели отмечают совпадение по времени этого процесса с выходом из капитала «Петростроя» дочери спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.

Впрочем, и стоящая рядом котельная «Петербургтеплоэнерго» (Ремесленная, 9) все еще не может запитаться электричеством от СПбЭС. Ранее расположение двух аналогичных генерирующих объектов на расстоянии в 200 метров друг от друга вызвало спор с участием Смольного.

Необходимость подключения к постоянным электросетям возникла после того, как на Петровском острове заявили сразу несколько крупных жилых проектов премиум-класса. Как сообщили редакции в «Петербургтеплоэнерго», для ее котельной уже разработан проект кабельной линии до трансформаторной подстанции СПбЭС. Однако предполагаемое место строительства самой подстанции изменилось, так что «возможность и срок реализации проектного решения в ближайшей перспективе не определены». Сейчас котельная продолжает работать от стационарных газопоршневых установок.

С подключением «Теплоэнерго» все еще сложнее. Компания неоднократно обращалась к «Ленэнерго» с просьбой продлить договор, который не удается выполнить. Тем не менее сейчас «Ленэнерго» вынужденно готовит пакет документов в суд для его расторжения в связи с «неготовностью заявителя». За этой формулировкой скрывается отсутствие у «Теплоэнерго» разрешения на реконструкцию котельной. На сайте Госстройнадзора видно, что ведомство трижды отказывало компании, в последний раз — 21 января. Получить оперативный комментарий от «Теплоэнерго» по этому поводу не удалось, однако в Госстройнадзоре пояснили: «Причина отказа связана с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок для реконструкции котельной, площадь застройки которой планируется увеличить».

Заминка на Петровском острове чуть ли не первая ситуация, когда перспективный для «Теплоэнерго» проект наталкивается на сопротивление чиновников. До этого конкурентам оставалось только завороженно следить за взлетом компании. Тройственный союз ГУП ТЭК, «Петербургтеплоэнерго» и ТГК-1 оказался потревожен во втором полугодии 2014-го: созданное в марте того же года «Теплоэнерго» заключило восемь крупных договоров на подключение общей суммой в 2 млрд рублей. Компания-новичок сразу получила в обслуживание около 2,5 млн «квадратов» строящегося жилья. Одновременно «Теплоэнерго» приобрело часть теплоснабжающей системы предприятия «ЛОМО». Таким образом компания получила возможность брать деньги с ТГК-1 за транзит ресурса и заключать договоры с застройщиками близлежащего квартала квартала 24 – 27 «Полюстрово». Комитет по тарифам в 2015 году установил для «Теплоэнерго» тариф заметно выше, чем у «большой тепловой тройки»: 2442 рубля за 1 Гкал/час против 2077 у ГУП ТЭК, 1793 у «Петербургтеплоэнерго» и 1541 у ТГК1. Справедливости ради стоит отметить, что ГУП ТЭК в 2017 году все же вышел в лидеры.

Не оспаривая бизнес-талантов руководства «Теплоэнерго», наблюдатели тем не менее отметили ряд совпадений: его владелец Роман Нагорный оказался однокурсником и близким знакомым главы комитета по энергетике Андрея Бондарчука. Через адрес регистрации теплоснабжающая организация косвенно была связана на тот момент с зампредом комитета по тарифам Иваном Болтенковым (позже ушедшим работать в Кремль, но сейчас уже покинувшим службу в Москве).

К тому же в определенный момент «Теплоэнерго» стало чуть ли не единственным заказчиком компании «Петрострой», совладельцем которой числилась дочь спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова Анна Селегень. В мае 2016 года, после вопросов СМИ, она вышла из капитала компании. Во владельцах числятся ее свекор Владимир Селегень и Вера Пшеничная. Вере Пшеничной также принадлежит 40% ООО «Северная гавань». Столько же — у Виктора Кочнева, отца нынешнего директора «Теплоэнерго» Евгения Кочнева.

В этот весьма урожайный для «Теплоэнерго» период компания вышла на Петровский остров, выкупив котельную на Ремесленной за 10 млн рублей. «Петербургтеплоэнерго» первоначально не сильно обеспокоился приходом конкурента: газпромовскую котельную реконструировали еще в 2008 году, при этом более 250 млн рублей в работы вложил город. Предполагалось, что именно отсюда запитают тогдашних и будущих жителей восточной части Петровского острова. Да и мощности двух объектов были несопоставимы: 6,3 Гкал/ч у «Теплоэнерго» против почти 30 — у «Петербургтеплоэнерго». Однако осенью 2016 года стало известно о планах по реконструкции котельной «Теплоэнерго» с наращиванием мощности до 20,6 Гкал/ч. Конкурс, как нетрудно догадаться, выиграл «Петрострой». Структуры «Газпрома» выражали недоумение этим решением, говорили о нарушении духа сотрудничества с городом и об экономической нецелесообразности.

Сейчас котельная «Петербургтеплоэнерго» обслуживает более 10 домов. Кроме того, зарезервирована мощность для строительства новой школы, а также выданы условия на подключение перспективных потребителей (в частности, строящихся комплексов ЛСР).

«Предусматривается полная загрузка котельной в рамках установленной мощности, а реконструкция объекта с увеличением мощности технически невозможна», – заявляются в Комитете по энергетике.

В свою очередь котельная «Теплоэнерго» обеспечивает лишь два дома по Петровскому проспекту. По словам чиновников, ввод в эксплуатацию новых объектов на территориях бывших промышленных предприятий и Петровском проспекте также полностью загрузит ее.

Общий планируемый прирост тепловой нагрузки на территории восточной части Петровского острова составляет более 50 Гкал/час. Для каждой из двух котельных определены границы систем теплоснабжения — и они, как считают в Смольном, не пересекаются. Более того, по мере дальнейшего редевелопмента территории острова не исключено строительство новых источников.

В данный момент территория Петровского острова активно застраивается - и в частности, Ремесленная улица. Группа ЛСР намерена возвести жилье премиум-класса на земле бывшей ремонтной базы флота и завода «Бавария». «Строительный трест» готовится в следующем году сдать ЖК «На Ремесленной улице, 21», рядом растет ЖК Ostrov. На Петровском проспекте «Кортрос» строит Royal Park. Ранее Ремесленная улица оказывалась в сводках не только в связи со строительством, но и в связи с их сносом: здания расселяют через суд, чтобы освободить место для съезда с Серного моста.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"