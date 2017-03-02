Еще
17:32 02.03.2017
Пришлите свою новость!
17:27
Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии в Архангельске
17:20
Миротворческий вертолет напугал водителей под Выборгом
17:18
Гражданин России с самодельным взрывным устройством задержан в египетском аэропорту
17:14
В Купчино 82 здания ждут тепла
17:10
Сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры
17:01
Тимакова: "Расследование" Навального о Медведеве - пропаганда
16:48
"Квадрат.ру": Заброшенное здание ПТУ на Челябинской улице продадут
16:41
В Ленобласти против геев дружат районами
16:25
У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге
16:23
Изучавший материалы диссертации Мединского диссовет закрыли
16:12
Арестованному в Петербурге за создание «группы смерти» Лису летит новое обвинение из Астрахани
16:08
Роскачество выяснило, в каком шоколаде есть заменители масла какао
15:58
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
15:48
В Петербурге разбойника посадили за расплату фальшивками
15:42
Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону
15:34
Застройщик возьмет на хранение надгробия, найденные на Петроградской стороне
15:23
Финляндия и Эстония подписали с Южной Кореей договор о покупке гаубиц
15:18
Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей
15:16
Лауреата World Press Photo обвинили в постановочной съемке и использовании Photoshop
15:12
На В.О. машина сбила рекламный щит ларьком
15:04
На «Красный Бор» нужно больше денег
14:52
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
14:44
Зарплату задерживают почти в двух десятках учреждений, подведомственных Минкульту
14:43
Ученые рассказали, как правильно употреблять молоко и сыр для сохранения костей
14:37
Эрдоган заявил о продлении режима ЧП в Турции
14:33
Войска в Крыму подняты по тревоге
14:19
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
14:12
Начальник полиции Лодейного Поля отказался от взятки в 300 тысяч рублей
14:08
Смерть петербурженки в ванной комнате заинтересовала СК
14:04
На Камышовой автомобиль заехал в магазин
13:52
Медведев о санкциях: Бояться не надо, их никто не отменит
13:34
Двум застройщикам Петербурга разрешили работать по новому ФЗ-214, двум - отказали
13:29
Инновации на 3 миллиона в школах Центрального района остались «в запакованном виде»
13:24
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
13:23
Предприятия Ахметова отказались платить налоги ДНР и ЛНР
13:18
Читатели: У метро «Крестовский остров» вырубили все деревья
13:15
Петербуржцу из Польши послали письмо с наркотиками
13:03
Кокорин отдан под суд после неаккуратной езды на “Бентли”
12:58
У железнодорожной станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
12:57
В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга - это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Анатолий Турчак
12:55
Суд запретил использовать проект строительства новой сцены МДТ
12:51
На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия
12:44
«Трансперенси Интернешнл» хотят лишить Горизбирком арендованного автопарка
12:40
В Красном Селе легковушка завалила маршрутку набок
12:36
Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей
12:32
Главный тренер «Зенита»: Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина
12:27
"Зенит" обратился к болельщикам: Сумеем добиться победы только с вашей помощью
12:19
«Доктор Питер» наградит лучшие клиники Петербурга
12:16
Шатов: У меня с Луческу нет никаких проблем
12:13
Луческу: Очень важная игра
12:02
Китаянка родила девочек-близняшек через шесть дней после рождения сына
11:56
Чиновники Смольного получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях
11:52
Сотни людей отреклись от церкви в Финляндии из-за закона о гей-браках
11:48
При обрушении тоннеля в Москве погиб человек
11:39
Три тысячи человек остались без тепла в Тайцах из-за взрыва газа
11:35
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
11:24
СМИ: В Дагестане возле школы обнаружили машину со взрывчаткой
11:18
«Ильюшин» модернизирует Ил-96-300
11:06
Лыжник Ииво Нисканен получил 50 тысяч евро за золото в Лахти
10:58
ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту
10:52
В Гатчинском районе из-за пожара на газопроводе обесточены несколько поселков
10:46
Западные районы Пальмиры зачищают после выхода боевиков
10:40
Петербуржцам покажут пин-ап от и до
10:35
«Газпром» сообщил о росте цен на газ для российских потребителей
10:29
«Опель» сгорел на автомойке на Бабушкина
10:23
СМИ: США не исключают применение военной силы против Северной Кореи
10:15
За 2 млн долга перед банками у петербуржца могут отобрать загородный участок
10:09
"Квадрат": Застройщики ждут бума от снижения ипотечных ставок
10:03
Пассажиров поезда Челябинск – Чита эвакуировали из-за газового баллона в рюкзаке попутчика
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
02.03.2017 15:18

Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей

ПАО «Ленэнерго» получило по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 7,561 млрд рублей. 2015 год компания закончила с убытком в 5,916 млрд.

Согласно отчетности «Ленэнерго», предоставленной "Фонтанке" 2 марта, финансовый результат улучшился на 13,478 млрд рублей. Выручка выросла на 40% и составила 61,26 млрд рублей. Показатель EBITDA (выручка до вычета налогов, процентов и амортизации) увеличился втрое и составил 21,661 млрд рублей.

Объем капитальных вложений в 2016 году утроился и достиг 21,898 млрд рублей. Это связано с исполнением накопленных обязательств по технологическому присоединению по программе, которая финансировалась за счет облигаций федерального займа.

Кроме программы ОФЗ, 2016 год ознаменовался для «Ленэнерго» утверждением инвестпрограммы до 2020 года стоимостью 185 млрд рублей, перестановками в топ-менеджменте, а также процессом консолидации электросетевых активов (который выразился уже в 2017 году введением прямого управления в СПбЭС.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30

УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Замороженная битва за тепло на Петровском
Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
Медведев о санкциях: Бояться не надо, их никто не отменит
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
«Газпром» сообщил о росте цен на газ для российских потребителей
СМИ: Структуру «Роскосмоса» оптимизируют
Мировые цены на нефть падают
C начала года цены в петербургских магазинах выросли на 1,7%
ЛНР переориентирует экономику на РФ
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

Под Гатчиной полыхает газопровод

Один человек пострадал в результате взрыва в гаражах на Ржевке

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

В Петербурге начали мыть улицы

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.