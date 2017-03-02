Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей

ПАО «Ленэнерго» получило по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 7,561 млрд рублей. 2015 год компания закончила с убытком в 5,916 млрд.

Согласно отчетности «Ленэнерго», предоставленной "Фонтанке" 2 марта, финансовый результат улучшился на 13,478 млрд рублей. Выручка выросла на 40% и составила 61,26 млрд рублей. Показатель EBITDA (выручка до вычета налогов, процентов и амортизации) увеличился втрое и составил 21,661 млрд рублей.

Объем капитальных вложений в 2016 году утроился и достиг 21,898 млрд рублей. Это связано с исполнением накопленных обязательств по технологическому присоединению по программе, которая финансировалась за счет облигаций федерального займа.

Кроме программы ОФЗ, 2016 год ознаменовался для «Ленэнерго» утверждением инвестпрограммы до 2020 года стоимостью 185 млрд рублей, перестановками в топ-менеджменте, а также процессом консолидации электросетевых активов (который выразился уже в 2017 году введением прямого управления в СПбЭС.