На «Красный Бор» нужно больше денег
Комитету по природопользованию Петербурга потребовались дополнительные средства. Помимо уже полученного 1 млрд 475 млн рублей необходимо еще более трети миллиарда, большую часть из которых направят на полигон «Красный Бор» и перебазирование природоохранного флота в Горскую.
Как сообщает 2 марта пресс-служба комитета, сумма необходимых дополнительных средств составляет 388 млн 393 тыс.рублей. На гидротехнические сооружения, аварийно-восстановительные работы, инженерные изыскания и закупку илососа для «Красного Бора» потратят 186 миллионов. В пресс-службе комитета уточнили, что вышеупомянутые работы могут проводиться и без лицензии, которой полигон лишился накануне.
Другая значительная статья расходов – перебазирование природоохранного флота (например, судов по очистке от нефтепродуктов ГУП «ПИЛАРН») на площадку в Горской. На это, по подсчетам специалистов комитета, надо около 70 миллионов рублей.
В 2017 году более тысячи водоемов города перешли в ведение комитета по природопользованию, так как муниципальные образования решением Уставного суда теперь не участвуют в их очистке. На это требуется 20 миллионов. Аналогичная сумма нужна на разработку проектной документации к строительству нового ледокола.
Представители комитета объяснили потребности профильной комиссии Законодательного собрания и получили единогласное согласие депутатов -членов комиссии.
Справка:
Законодательное собрание Петербурга 25 января проголосовало в первом чтении за обращение к премьеру Дмитрию Медведеву о передаче полигона для хранения отходов «Красный Бор» федеральным ведомствам, так как ни у города, ни у Ленобласти нет достаточных средств для рекультивации полигона и устранении ущерба окружающей среде. Иск об отзыве лицензии полигона в 2016 году подал Северо-Западный департамент Росприроднадзора. В мае 2016 года он провел проверку и установил, что после обезвреживания отходов в картах остались хром, кадмий, фенол и нефтепродукты, выявлены химикаты в грунтовых водах за территорией полигона. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 14 февраля 2017 года лишил полигон лицензии на обезвреживание и прием отходов. Около года потребуется на получение новой лицензии.