«Северный город» внедряет инновационную систему передачи квартир

В жилом комплексе Green City – горячая пора! Покупатели недвижимости в первой очереди дома начали получать ключи от своих квартир.

По статистике первых дней, около 90% помещений принимаются с первого раза. Всего же в ближайшее время компании предстоит выдать ключи более чем 2 200 семьям, купившим квартиры в этом и других жилых комплексах, сданных Холдингом RBI за последние месяцы.

Поскорее получить заветные ключи и начать обустраивать новую квартиру, а если и возникнут какие-то замечания – чтобы строители устранили их в кратчайшие сроки. Не об этом ли мечтает каждый покупатель жилья в новостройке?! Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») воплощает эти пожелания в жизнь с помощью современных облачных технологий, которые применяются в компании и во время строительства объектов, и после их ввода в эксплуатацию.

Замечания, высказанные дольщиками в процессе осмотра квартиры, сразу фиксируются в электронном виде и мгновенно передаются в работу ответственным специалистам. Акт о выявленных дефектах формируется автоматически – это экономит время и сотрудникам застройщика, и клиенту. Кроме того, облачные технологии позволяют не только оперативно фиксировать замечания, но и эффективно контролировать ход работ по их устранению, что сокращает время до повторной приемки квартиры. Впрочем, на сегодняшний день большинство будущих жителей Green City принимают свои квартиры без замечаний, с первого раза.

Жилой комплекс Green City расположен на проспекте Александровской фермы, 8, в Невском районе. К настоящему моменту сдана в эксплуатацию его первая очередь – жилой корпус на 1 289 квартир и муниципальный детский сад на 110 детей. Вторая очередь Green City – два жилых корпуса по 323 квартиры и школа на 300 детей – будет сдана во втором квартале 2018 года.

Справка о Холдинге RBI