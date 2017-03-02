Лауреата World Press Photo обвинили в постановочной съемке и использовании Photoshop

Серия снимков иранского фотографа Хоссейна Фатеми «An Iranian Journey», возможно, была постановкой, а не репортажем. Между тем спорные работы заняли второе место в престижном конкурсе фотожурналистов World Press Photo-2016. Результаты своего расследования, которое было инициировано в результате сомнений коллег по цеху, на суд публики выложил фотожурналист Рамин Талайи, назвав Фатеми охотником за наградами.

Серия снимков из Ирана уже получала награды — автор стал победителем 73-го конкурса Picture of the Year International. Как раз после этой победы, как пишет Рамин, некоторые представители профессионального сообщества усомнились в природе фотографий и сочли их не репортажными, а постановочными. Тогда Рамин начал собирать доказательную базу обмана Фатеми, но жюри World Press Photo сочло ее недостаточно убедительной. Поэтому «разоблачитель» решил выложить собранные им данные в блог medium.com.

Доказательствами обмана Рамин счел объяснения некоторых знакомых самого Фатеми, которых тот просил позировать, а потом в описании к фото присваивал им совершенно иные роли. Кроме того, одна из сцен на кадре Фатеми была запечатлена не только им, но и другим фотографом. Если сравнить обе работы, то станет ясно, что иранский автор свою «подфотошопил», делает выводы Рамин. Он ожидает, что после его публикации решение жюри конкурса будет подвержено честной и открытой дискуссии.