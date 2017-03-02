Навальный нашел за Кушелевым-Безбородко тень Медведева

Бенефициаром реконструкции особняка на Кутузовской набережной под элитный дом могла оказаться организация, близкая к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Восемь лет назад его приобрели за 750 млн, а теперь эту сумму просят лишь за неcколько квартир.

Элитный дом «Особняк Кушелева-Безборо дко» на Кутузовской набережной был сдан в 2015-м. К услугам жителей 29 квартир – wellness-центр с 17-метровым бассейном и сауной, террасы, воссозданные интерьеры федерального памятника с мраморной мозаикой и дубовыми каминами. Но поразительнее всего – лифты для автомобилей, поднимающие их прямо в квартиру. Уникальный проект для петербургского рынка роскоши воплотил фонд «Дар», связанный с проектами, в реализации которых может быть заинтересован премьер-министр, заявил Фонд борьбы с коррупцией Навального.

С самого начала, с 2009-го года, проект оставался загадкой. Тогда особняк за 740 млн рублей приобрел «Цертум-инвест». Глава организатора сделки Российского аукционного дома Андрей Степаненко признавался, что до кризиса здание могли купить в два раза дороже.

Уж через несколько месяцев «Цертум-инвест» переуступил здание фонду «Дар». «Инвесторов не называли, но было понятно, что реконструировать такой особняк на набережной может только человек с административным и и финансовыми ресурсами», – говорит один из игроков рынка.

СМИ полагали, что за «Даром» стоит «Новатэк», крупнейший частный добытчик газа в России. Учредителем фонда числится ООО «Левит» совладельцев «Новатэка». Это Леонид Михельсон, номер один в списке богатейших россиян Forbes, и Леонид Симановский. Впрочем, сам Михельсон в интервью отрицал, что каким-либо образом участвует в деятельности «Дара».

Фонд борьбы с коррупцией Навального выдвинул новую гипотезу. Он утверждает, что «Дар» действует в интересах Дмитрия Медведева. Наблюдательный совет «Дара» возглавляет Илья Елисеев, заместитель предправления «Газпромбанка». Елисеев — бывший сокурсник Медведева по юрфаку СПбГУ, тогда Ленинградского госуниверситета. Они вместе писали трехтомный учебник по гражданскому праву и начинали первые бизнес-проекты в 1990-х годах.

Фонд «Дар» и Илья Елисеев управляют недвижимостью, которую использует председатель правительства, утверждает ФБК. До 2014-го «Дар» владел дачей в Плесе стоимостью 20 млрд рублей. Ее называют резиденцией Дмитрия Медведева. А также — арендовал землю под «Домом приемов официальных гостей „Псехако«» под Сочи, где Дмитрий Медведев часто гостит. Затем имущество было переведено на фонды, связанные с «Даром».

Филиал «Дара» на Северо-Западе возглавляет Ольга Травина. Она — соучредитель и бывший руководитель еще одного фонда — Фонда социально-культу рных инициатив Светланы Медведевой.

Вдобавок дочерняя компания «Дара» – «Орион» – учредитель фонда «Петербургский международный юридический форум». Идеологом создания форума является как раз Дмитрий Медведев. В 2011-м в должности президента страны он подписал распоряжение о проведении форума и лично присутствовал на всех ежегодных мероприятиях. Выручка фонда «ПМЮФ» в 2015-м по официальной отчетности составила 198 млн рублей.

Фонд «Дар» связан и с «Цертум-Инвестом ». Совладелец последней компании Филипп Полянский учился на юрфаке СПбГУ у Ильи Елисеева. А также – возглавлял «Дар» в 2008-м году, свидетельствуют данные СПАРК.

Сейчас квартиры в особняке на Кутузовской набережной зарегистрированы на «Дар» и на «Цертум-Инвест». Судя по сайтам недвижимости, стоимость квадратного метра в доме колеблется от 245 до 575 тысяч рублей. Больше десятка апартаментов уже раскуплены.

Пока еще в особняке никто не живет. Парадная лестница Николая Бенуа и общие холлы уже восстановлены, но продолжается реставрация убранства квартирах. «Еще очень много работы», – говорят близкие к проекту специалисты.

Впрочем, и владельцы уже начали обживать особняк. Фонд «Дар» и «Цертум-Инвест» заказали проекты перепланировки двух квартир в мансарде, выходящей на набережную Кутузова. В них должны разместиться по две спальни с отдельными ванными и гардеробными, общая гостиная, а также — зимний сад с остеклением в кровле. Проекты сейчас рассматривает комитет по охране памятников. Их подготовила компания «Имидж дизайн групп». Она же проектировала саму реконструкцию особняка.

По совпадению, после официальной сдачи особняка в 2015-м году начались сложности у Европейского университета. Он арендует здание по соседству – Малый мраморный дворец на Гагаринской улице, 3. В январе этого года Смольный подал иск о выселении университета. Поводом стала установка трех пластиковых окон на дворовых фасадах и возведение временных перегородок.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»