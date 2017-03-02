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02.03.2017 14:52

Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»

Роспотребнадзор может начать блокировку сайтов, торгующих санкционными товарами.

Об этом в четверг, 2 марта, заявил замглавы ведомства Михаил Орлов, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли. У нас, кстати, есть инициатива по интернет-агрегаторам», — сказал он. Подробности этой инициативы он не раскрыл.

28 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что стране стоит приготовиться к тому, что жить в условиях санкций придется неопределенно долго.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, режим санкций против России продлится еще несколько лет.

16 октября 2016 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном смягчении ответных мер на санкции Запада, сказал: «Фиг им». «Сейчас я вам объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. А теперь я постараюсь раскрыть. Я с вами не соглашусь — это не контрсанкции, это контрмеры по защите нашего рынка», — пояснил глава государства.

В августе 2014 года Москва установила ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, которые ранее ввели санкции в отношении России. Продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 года, при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа по 31 декабря 2017 года.

Источник: Лента.ру


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