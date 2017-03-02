Эрдоган заявил о продлении режима ЧП в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 марта заявил о продлении режима чрезвычайного положения, а также о продолжении проверок подозреваемых в участии в попытке государственного переворота в июле 2016 года до тех пор, «пока все не успокоится».

Как пишет RNS со ссылкой на Reuters и турецкий новостной канал NTV, 16 апреля в Турции состоится референдум, после которого, согласно конституции, страна сможет стать президентской республикой.

20 июля прошлого года Эрдоган объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. Вице-премьер Турции, кроме того, заявил, что страна в связи с чрезвычайным положением приостановит действие Европейской конвенции по защите прав человека.

Турецкие военные предприняли попытку государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года. В организации переворота Эрдоган обвинил проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года.