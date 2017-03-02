Войска в Крыму подняты по тревоге

2 марта в соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова с целью внезапной проверки боевой готовности осуществлен подъем по тревоге ряда соединений и воинских частей, дислоцирующихся в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане и Крыму.

К отработке практических задач внезапной проверки привлечено около 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Военнослужащие, поднятые по тревоге, со штатным вооружением совершают марши на полигоны для выполнения учебных задач. На маршрутах выдвижения осуществляется отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах, а также вопросов жизнеобеспечения и контроля технической исправности техники. На полигонах военнослужащие будут совершенствовать навыки тактических действий в составе подразделений, проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, вооружения танков и боевых машин", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Особое внимание в ходе внезапной проверки уделяется контролю за организацией командирами и штабами всестороннего и качественного управления, взаимодействия и связи между подразделениями.