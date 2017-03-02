Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Депутаты Европарламента 2 марта проголосовали за снятие с кандидата в президенты Франции от партии «Национальных фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Как сообщает RNS со ссылкой на Reuters, такое решение связано с тем, что Ле Пен разместила в Twitter в 2015 году три фотографии казней боевиками группировки ИГ (запрещена в России) — в том числе обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоли.

В Франции Ле Пен находится под следствием в связи с этими изображениями.

Потеря депутатского иммунитета означает, что может быть начато расследование о наличии в действиях Ле Пен состава преступления по категории «распространение изображений со сценами жестокости». При определенных обстоятельствах это правонарушение может повлечь наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере €75 тыс.

Напомним, Марин Ле Пен является фаворитом предстоящих выборов президента Франции.