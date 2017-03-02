Смерть петербурженки в ванной комнате заинтересовала СК

Следственный комитет Петербурга заинтересовался странной смертью молодой девушки в Выборгском районе: тело погибшей без признаков насильственной смерти обнаружили в ванной.

Как сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства, тело 20-летней петербурженки обнаружили в ванной в квартире одного из домов по Рашетовой улице. Её 80-летнюю бабушку нашли без сознания в соседней комнате и госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики установили, что пожилая женщина получила тяжелое отравление угарным газом.

На теле девушки признаков насильственной смерти обнаружено не было. В СК назначили ряд экспертиз, оперативники повторно осматривают помещение. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.