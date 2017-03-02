На Камышовой автомобиль заехал в магазин
Серьезное ДТП произошло днем 2 марта в Приморском районе Петербурга.
Легковой автомобиль въехал в супермаркет на Камышовой улице – прямо во входные двери.
Подробности и фотографии на «Водителе Петербурга».
Серьезное ДТП произошло днем 2 марта в Приморском районе Петербурга.
Легковой автомобиль въехал в супермаркет на Камышовой улице – прямо во входные двери.
Подробности и фотографии на «Водителе Петербурга».
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