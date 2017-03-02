Медведев о санкциях: Бояться не надо, их никто не отменит

Ограничительные меры, введенные Россией в ответ на санкции иностранных государств, не будут отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 2 марта на заседании правительства.

«Александр Николаевич (Ткачев, министр сельского хозяйства РФ. — Прим. ред.) сразу напугал: если отменят санкции... Конечно, их никто не отменит. И бояться не надо. Никто санкции не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер. Кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», — сказал глава правительства.

ЕС, США и некоторые другие страны ввели санкции против России в середине 2014 года – за ее политику в отношении Украины и присоединение Крыма.