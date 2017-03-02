Инновации на 3 миллиона в школах Центрального района остались «в запакованном виде»

С закупленного двумя школами в Центральном районе Петербурга оборудования по программе «развитие образования» в общей сложности почти на три миллиона рублей в учреждениях даже не сняли упаковочную пленку. Нарушения заметили в прокуратуре.

Как сообщает надзорное ведомство Петербурга 2 марта, на субсидии в два миллиона рублей от районной администрации гимназия №190 купила внешний жесткий диск, принтер и два коммутатора. Однако это оборудование, судя по всему, школе не нужно, так как во время проверки прокуратуры исполнения бюджетного законодательства в образовательных учреждениях предметы, закупленные еще летом 2016 года, лежали в запакованном виде.

В школе №211 им. Пьера Кубертена за 750 тысяч было закуплено оборудование для дистанционного образования детей-инвалидов. Среди прочего, робототехнический комплекс для изучения основ прикладной информатики, конструирования, программирования и робототехники и программное обеспечение к нему. Этот прибор так же все еще не достали из коробки.

Кроме того, подобные нарушения обнаружились и в детском саду №25 Центрального района.

Таким образом горпрокуратура выявила нарушения в реализации программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.

Прокурор Центрального района внес представление в адрес директоров школ и детского сада об устранении нарушений.