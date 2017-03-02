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02.03.2017 13:16

Во время Масленицы в жилых комплексах ЦДС съели 50 кг блинов

Во время Масленицы в жилых комплексах ЦДС съели 50 кг блинов
ГК «ЦДС»

В ходе народных гуляний во время празднования Масленицы в ЖК «Весна», ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Северные высоты» было съедено 50 кг блинов и сожжено 3 чучела.

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

Управляющая компания «ЖЭС №4» провела масленичные гуляния для жителей трех жилых комплексов: ЖК «Весна», ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Северные высоты». В них приняло участие около 1000 человек. В ходе празднества было съедено порядка 50 кг блинов и сожжено 3 символических чучела.

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

Во время гуляний жителей развлекали веселые скоморохи, для детей и взрослых были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Все желающие могли посоревноваться в перетягивании каната, прыжках через скакалку, беге в мешках, ходьбе на ходулях и других традиционных масленичных забавах.

Кирилл Прудцев, генеральный директор управляющей компании «ЖЭС №4»: – Празднования и народные гуляния в наших комплексах становятся доброй традицией. Уже не первый год мы организуем для жителей празднование Нового года, детские елки, теперь к ним добавились масленичные гуляния. УК «ЖЭС-4» открыта к общению и предложениям жителей. Возможно, в будущем в нашем календаре появятся и другие праздничные даты. Такие мероприятия важны, чтобы создать добрососедскую атмосферу, дать жителям возможность познакомиться друг с другом.

ГК «ЦДС»
ГК «ЦДС»

ЖЭС №4 — компания создана  для управления жилыми домами и оказывает полный комплекс услуг по содержанию, управлению и эксплуатации  многоквартирных домов.Благодаря профессиональному коллективу, опыту, наличию техники и оборудования, устойчивым деловым связям компания оперативно и грамотно решает практически любые задачи, связанные с управлением домом.

Справка о ГК «ЦДС»
 


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