Читатели: У метро «Крестовский остров» вырубили все деревья

Больше десятка вязов у входа в метро «Крестовский остров» спилили 1 марта. В Смольном объясняют, что деревья были больными, и обещают посадить новые.

Как сообщили 2 марта читатели «Фонтанки», деревья вырубили накануне. Они росли у павильона метро, вдоль Морского проспекта.

В комитете по благоустройству пояснили, что вязы страдали голландской болезнью. Из-за этого их крона постепенно усыхала. Так как такая болезнь у вязов неизлечима, комитет выдал порубочные билеты. На месте спиленных деревьев обещают высадить новые.