Петербуржцу из Польши послали письмо с наркотиками

Сто доз наркотика нашли сотрудники Пулковской таможни в конверте, который жителю Петербурга отправили из Польши. Явившегося за депешей адресата задержала полиция.

О пресечении попытки сбыта полусинтетического наркотика 2 марта сообщает Северо-Западное таможенное управление. Получателем оказался 28-летний петербуржец, уже судимый за незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков. На месте получения конверта мужчину встретили сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту. В его квартире провели обыск, и молодой человек вновь стал фигурантом уголовного дела, но на этот раз за контрабанду наркотиков.

Напомним, в Пулково подобные письма находят не впервые. За попытку контрабанды 250 граммов наркотика из Панамы житель Петербурга окажется на скамье подсудимых.