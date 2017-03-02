«Строительный трест» завершает разработку жилого проекта в Купчино

Компания «Строительный трест» – лидер кирпичного домостроения Петербурга – завершает разработку проекта жилого комплекса комфорт-класса «Новое Купчино», который планируется возвести во Фрунзенском районе на М. Бухарестской ул., участок №1 (напротив дома №9).

Жилой комплекс «Новое Купчино» будет построен на участке площадью 7,5 га. Планируемая жилая площадь объекта составит 140 тысяч кв. метров. Комплекс рассчитан на проживание 5 тысяч человек. Высота домов составит 13 этажей. Помимо жилья в состав комплекса войдет паркинг на 900 машино-мест, фитнес-центр площадью 3 тысячи кв. метров, а также встроенные коммерческие помещения площадью 14,5 тысяч кв. метров. Разработкой проекта занимается архитектурная студия «М4».

Начать строительство компания «Строительный трест» планирует в начале 2019 года. Строительство будет осуществлено в 5 очередей. Полностью завершить проект планируется в 2022 году. Инвестиции в строительство оцениваются в 15 млрд рублей. Земельный участок с обременением в виде гаражного кооператива на 2,1 тыс. гаражей был передан в собственность компании «Строительный трест» в июне 2016 года. В настоящее время компания занимается выкупом гаражей у владельцев.

«Этот проект должен стать примером по-настоящему комфортного жилого квартала в уже сформированном жилом массиве, – рассказывает Евгений Резвов, генеральный директор компании «Строительный трест». – Комплекс составит единый архитектурный ансамбль в виде замкнутого контура. Мы хотим создать безопасное пространство, как в старом Петербурге, с дворами и зелеными площадками, куда родители будут без страха отпускать детей гулять. Рядом с комплексом уже сформирована необходимая инфраструктура: расположено несколько крупных торговых центров, школа, а также детский сад».

Справка о компании АО «Строительный трест»