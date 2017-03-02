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02.03.2017 13:03

Кокорин отдан под суд после неаккуратной езды на “Бентли”

 

Футболист «Зенита» Александр Кокорин задержан сотрудниками ГИБДД за неаккуратную езду по центру Москвы. Колеса его «Бентли» выехали на встречную полосу.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на субботу, 25 февраля, нападающий возвращался из кинотеатра и ехал по улице Большая Дмитровка в сторону Бульварного кольца. На перекрестке со Страстным бульваром он повернул налево и был остановлен дежурившим нарядом ДПС.

В 0.10 субботы 25-го полицейские оформили административный протокол, в котором указано, что водитель Кокорин в нарушение пункта 8.6 ПДД совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения.

Пункт 8.6 предписывает водителям осуществлять поворот таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей автомобиль не оказался на стороне встречного движения.

Так как колеса белоснежного «Бентли» с номером, содержащим инициалы Кокорина, проехались по разметке полос, ГИБДД привлекла водителя по статье 12.15 часть 4 КоАП – за выезд на встречную полосу.

Агент футболиста Кирилл Логинов подтвердил «Фонтанке», что материалы о правонарушении переданы в суд.

«Постановление еще не вынесено, наказание не назначено», – уточнил собеседник.

Собеседники «Фонтанки» в футбольном клубе пояснили, что применять санкции к спортсмену не намерены. После общения с полицией он благополучно вернулся в Петербург и утром 2 марта тренировался в общей группе.

Кокорин известен любовью к роскошным автомобилям. В разное время он был замечен за рулем «Ламборгини» и «Мерседеса» стоимостью больше 1 млн евро. Очередная покупка должна была состояться летом 2016 года. По данным «Фонтанки» , в автосалоне на Приморском проспекте для него был подготовлен «Мерседес» S-класса стоимостью почти 12 млн рублей, но после огласки футболист отказался от иномарки.


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