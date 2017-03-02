В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга - это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Анатолий Турчак
В горпарламенте собрали список кандидатов на присвоение звания почетного гражданина Петербурга в 2017 году. Об этом 2 марта спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил журналистам.
«Жители блокадного Ленинграда» предложили наделить этим званием спикера Совета Федерации, бывшего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко.
Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга считает, что почетным гражданином Петербурга должен стать патриарх Кирилл.
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга выдвинул главу холдинговой компании «Ленинец» Анатолия Турчака.
Математик Марк Башмаков выдвинут Российским творческим Союзом работников культуры, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко – общественной организацией инвалидов «Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках «Танец на колесах», физик Михаил Мирошников – Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ, певица Эдита Пьеха – Союзом концертных деятелей и Санкт-Петербургским региональным общественным движением содействия развития социальной сферы «Воля Петербурга», невролог Борис Рачков – Культурным центром ветеранов и пожилых «Надежда», режиссер Александр Сокуров – организацией помощи бездомным «Ночлежка», балетмейстер Борис Эйфман – Союзом театральных деятелей России.
Отметим, что Макаров всех кандидатов назвал замечательными и влиятельными людьми, но особо выделил Валентину Матвиенко, «самую известную женщину в мире», и патриарха Кирилла, которого «любят миллионы православных».
Имена двух новых почетных граждан Санкт-Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города.
Справка:
Почётный гражданин Петербурга — почётное звание, присуждаемое за большой вклад в культуру, науку, экономику Северной столицы. Присваивается один раз в год перед празднованием Дня основания города на Неве 27 мая.
В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Санкт-Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко. До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало никому почетное звание: в 2015 году в горпарламенте заявили, что все общественные организации подали заявки неправильно. В 2014 году кандидатуры были выдвинуты до вступления в силу новой редакции закона «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», в связи с чем депутаты сочли, что соискатели не соответствуют новым критериям. (Сам же закон был изменен следующим образом: был введен ценз оседлости – почетным гражданином Санкт-Петербурга теперь может стать только гражданин РФ, проживший в Петербурге не менее 10 лет).