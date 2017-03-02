В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга - это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Анатолий Турчак

В горпарламенте собрали список кандидатов на присвоение звания почетного гражданина Петербурга в 2017 году. Об этом 2 марта спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил журналистам.

«Жители блокадного Ленинграда» предложили наделить этим званием спикера Совета Федерации, бывшего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко.

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга считает, что почетным гражданином Петербурга должен стать патриарх Кирилл.

Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга выдвинул главу холдинговой компании «Ленинец» Анатолия Турчака.

Математик Марк Башмаков выдвинут Российским творческим Союзом работников культуры, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко – общественной организацией инвалидов «Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках «Танец на колесах», физик Михаил Мирошников – Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ, певица Эдита Пьеха – Союзом концертных деятелей и Санкт-Петербургским региональным общественным движением содействия развития социальной сферы «Воля Петербурга», невролог Борис Рачков – Культурным центром ветеранов и пожилых «Надежда», режиссер Александр Сокуров – организацией помощи бездомным «Ночлежка», балетмейстер Борис Эйфман – Союзом театральных деятелей России.

Отметим, что Макаров всех кандидатов назвал замечательными и влиятельными людьми, но особо выделил Валентину Матвиенко, «самую известную женщину в мире», и патриарха Кирилла, которого «любят миллионы православных».

Имена двух новых почетных граждан Санкт-Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города.