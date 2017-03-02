У железнодорожной станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину

Мужчину, переходившего пути у станции Сосновая Поляна в Петербурге, сбила электричка.

Как стало известно «Фонтанке» 2 марта, инцидент произошел накануне около 23.20 на перегоне Сосновая Поляна — Лигово. По предварительной информации, 34-летний мужчина переходил пути за 10 метров от электропоезда, следовавшего по маршруту Калище – Санкт-Петербург. Машинист сигналил ему, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО, ведомство проводит проверку по данному факту.