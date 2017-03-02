Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в галерее «Сарай» сегодня, 2 марта, открывается выставка «Про человека» – выставка памяти художника Алексея Слащёва.

«Наверное, в душе человек всегда думает о том времени, что он когда-нибудь кончится. И придет время собираться в ту, конечную дорогу, откуда он уже будет смотреть только с высока. Говорят, что после смерти душа человека отделяется от тела и летает в облаках... », – предполагает Ильгар Наджафов, художник Арт-студии Благотворительной организации «Перспективы».

1 октября минувшего года Алексея Слащёва не стало – жизнерадостного, задорного, и в тоже время грустного человека. Он всегда заходил в студию со словами: «Здрасьте! Вот и я! Художник пришел!». Алексей посещал Арт-студию, созданную «Перспективами» в интернате №3, с самых первых дней ее существования, редко комментируя свои работы — мы не знаем, по рассеянности ли, или просто от смущения. Поэтому многие его рисунки, яркие вспышки пламени на белых листах, по-прежнему загадка для нас. Он многих очаровал своим талантом, обаянием и философским подходом к жизни.

Выставка рисунков Алексея Слащёва «Про человека» продлится до 12 марта.