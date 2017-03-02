Еще
15:03 02.03.2017
Пришлите свою новость!
14:52
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
14:44
Зарплату задерживают почти в двух десятках учреждений, подведомственных Минкульту
14:43
Ученые рассказали, как правильно употреблять молоко и сыр для сохранения костей
14:37
Эрдоган заявил о продлении режима ЧП в Турции
14:33
Войска в Крыму подняты по тревоге
14:19
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
14:12
Начальник полиции Лодейного Поля отказался от взятки в 300 тысяч рублей
14:08
Смерть петербурженки в ванной комнате заинтересовала СК
14:04
На Камышовой автомобиль заехал в магазин
13:52
Медведев о санкциях: Бояться не надо, их никто не отменит
13:34
Двум застройщикам Петербурга разрешили работать по новому ФЗ-214, двум - отказали
13:29
Инновации на 3 миллиона в школах Центрального района остались «в запакованном виде»
13:24
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
13:23
Предприятия Ахметова отказались платить налоги ДНР и ЛНР
13:18
Читатели: У метро «Крестовский остров» вырубили все деревья
13:15
Петербуржцу из Польши послали письмо с наркотиками
13:03
Кокорин отдан под суд после неаккуратной езды на “Бентли”
12:58
У железнодорожной станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
12:57
В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга - это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Анатолий Турчак
12:55
Суд запретил использовать проект строительства новой сцены МДТ
12:51
На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия
12:44
«Трансперенси Интернешнл» хотят лишить Горизбирком арендованного автопарка
12:40
В Красном Селе легковушка завалила маршрутку набок
12:36
Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей
12:32
Главный тренер «Зенита»: Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина
12:27
"Зенит" обратился к болельщикам: Сумеем добиться победы только с вашей помощью
12:19
«Доктор Питер» наградит лучшие клиники Петербурга
12:16
Шатов: У меня с Луческу нет никаких проблем
12:13
Луческу: Очень важная игра
12:02
Китаянка родила девочек-близняшек через шесть дней после рождения сына
11:56
Чиновники Смольного получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях
11:52
Сотни людей отреклись от церкви в Финляндии из-за закона о гей-браках
11:48
При обрушении тоннеля в Москве погиб человек
11:39
Три тысячи человек остались без тепла в Тайцах из-за взрыва газа
11:35
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
11:24
СМИ: В Дагестане возле школы обнаружили машину со взрывчаткой
11:18
«Ильюшин» модернизирует Ил-96-300
11:06
Лыжник Ииво Нисканен получил 50 тысяч евро за золото в Лахти
10:58
ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту
10:52
В Гатчинском районе из-за пожара на газопроводе обесточены несколько поселков
10:46
Западные районы Пальмиры зачищают после выхода боевиков
10:40
Петербуржцам покажут пин-ап от и до
10:35
«Газпром» сообщил о росте цен на газ для российских потребителей
10:29
«Опель» сгорел на автомойке на Бабушкина
10:23
СМИ: США не исключают применение военной силы против Северной Кореи
10:15
За 2 млн долга перед банками у петербуржца могут отобрать загородный участок
10:09
"Квадрат": Застройщики ждут бума от снижения ипотечных ставок
10:03
Пассажиров поезда Челябинск – Чита эвакуировали из-за газового баллона в рюкзаке попутчика
09:57
В музеи Лаппеенранты в пятницу пустят бесплатно
09:51
Допустивших ошибку во время вручения «Оскара» отстранили от работы
09:41
СМИ назвали причину отзыва посла Молдавии в РФ
09:33
Генпрокурор США опроверг встречи с российским послом по поводу выборов
09:25
Под Гатчиной полыхает газопровод
09:17
Бывший госсекретарь Джон Керри устроился в Фонд Карнеги
09:09
Минобороны РФ опровергло ошибочную бомбардировку в Сирии подконтрольных США сил
09:01
СМИ: Структуру «Роскосмоса» оптимизируют
08:53
«ВКонтакте» запустит эксклюзивный видеопроект
08:45
На Верности с пятого этажа упал 40-летний мужчина
08:37
В петербургской коммуналке в диване нашли тело мужчины
08:29
Мировые цены на нефть падают
08:21
В конгрессе США расследуют предполагаемые контакты штаба Трампа с Москвой
08:13
Порошенко привел Западу доказательства «оккупации» Россией Донбасса
08:05
Британский парламент выступил за диалог с Россией
03:11
Сокуров и Митта стали первыми, внеконкурсными лауреатами "Ники"
02:52
Росомаха возвращается на экраны
02:39
Мэттью Макконахи отправится на поиски золота
02:17
Участники «Кассиопеи» превратятся в горилл и напустят дыма
02:04
В Мраморном дворце покажут фактурную абстракцию
01:43
Триллер Оливье Ассайяса "Персональный покупатель" выходит в прокат
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
02.03.2017 13:24

Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в галерее «Сарай» сегодня, 2 марта, открывается выставка «Про человека» – выставка памяти художника Алексея Слащёва.

«Наверное, в душе человек всегда думает о том времени, что он когда-нибудь кончится. И придет время собираться в ту, конечную дорогу, откуда он уже будет смотреть только с высока. Говорят, что после смерти душа человека отделяется от тела и летает в облаках... », – предполагает Ильгар Наджафов, художник Арт-студии Благотворительной организации «Перспективы».

1 октября минувшего года Алексея Слащёва не стало – жизнерадостного, задорного, и в тоже время грустного человека. Он всегда заходил в студию со словами: «Здрасьте! Вот и я! Художник пришел!». Алексей посещал Арт-студию, созданную «Перспективами» в интернате №3, с самых первых дней ее существования, редко комментируя свои работы — мы не знаем, по рассеянности ли, или просто от смущения. Поэтому многие его рисунки, яркие вспышки пламени на белых листах, по-прежнему загадка для нас. Он многих очаровал своим талантом, обаянием и философским подходом к жизни.

Выставка рисунков Алексея Слащёва «Про человека» продлится до 12 марта.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
02.03.2017 13:16

Во время Масленицы в жилых комплексах ЦДС съели 50 кг блинов

В ходе народных гуляний во время празднования Масленицы в ЖК «Весна», ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Северные высоты» было съедено 50 кг блинов и сожжено 3 чучела.
«Строительный трест»
02.03.2017 13:11

«Строительный трест» завершает разработку жилого проекта в Купчино

Компания «Строительный трест» – лидер кирпичного домостроения Петербурга – завершает разработку проекта жилого комплекса комфорт-класса «Новое Купчино», который планируется возвести во Фрунзенском районе на М. Бухарестской ул., участок №1 (напротив дома №9).
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»
В Александринке пройдет благотворительная лекция о событиях февраля 1917 года
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
Фонд AdVita просит помочь собрать средства гигиены для онкобольных пациентов
Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
«Ночлежка» вновь собирает блины для бездомных на Масленицу
«Добрый Рок» проведет концерт в пользу маленькой петербурженки
Аншлаг в Александринке: «Царь Эдип» поможет фонду «Острова»
Алеша не может дышать
Чтобы дышать и жить
Потомственному врачу требуется помощь
«Когда у меня вырастут пальчики?»
Василий Кичеджи: «Благотворительность не надо связывать с милостыней»
От ощущений к чувствам
БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: первые итоги 2017 года
«Долго и счастливо»: «За год работы помогли пожилым почти на шесть миллионов»
Чиновники Ленобласти отказали маленькой беженке из Луганска в помощи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Под Гатчиной полыхает газопровод

Один человек пострадал в результате взрыва в гаражах на Ржевке

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

В Петербурге начали мыть улицы

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.