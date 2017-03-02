Суд запретил использовать проект строительства новой сцены МДТ

Иск архитектора Михаила Мамошина о запрете использовать проект новой сцены Малого драматического театра в Петербурге удовлетворил 13 арбитражный апелляционный суд. Однако в Минкультуры утверждают, что решение не повлияет на возведение здания.

Как сообщила «Фонтанке» 2 марта Наталья Волынская, глава Северо-Западной дирекции Министерства культуры, решение суда не повлияет на сроки работ по строительству новой сцены МДТ на Звенигородской улице, 7.

«В силу закона мы имеем право использовать проект театра, – пояснила Наталья Волынская. – Мастерская Михаила Мамошина выполняла субподрядные работы и получила неполный расчет. Но мы оплатили работы подрядчика («Театрально-декорационные мастерские») полностью».

Накануне, 1 марта, дирекция объявила новый тендер на достройку театра стоимостью более 2 млрд рублей. Здание должны сдать в мае 2018 года. Михаил Мамошин подал иски о запрете использования проекта новой сцены МДТ в июне 2016 года. Архитектор взыскал с «ТДМ» 5,7 млн рублей долга по контракту. Однако к тому моменту к компании был подан иск о банкротстве. В декабре 2016-го в ее отношении ввели наблюдение. Также мастерская Мамошина пытается взыскать 22,4 млн рублей с экс-подрядчика по строительству здания «СтройСоюз СВ» за незаконное использование архитектурных решений новой сцены.