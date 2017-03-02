«Трансперенси Интернешнл» хотят лишить Горизбирком арендованного автопарка

Активисты организации «Трансперенси Интернешнл» сочли незаконным контракт избирательной комиссии Петербурга на аренду четырех автомобилей за 7 млн рублей. В организации считают цену завышенной, а сам факт проведения закупки у единственного поставщика — незаконным.

Как сообщает «Трансперенси Интернешнл» 2 марта, контракт в Горизбиркоме заключили в конце прошлого года. По нему за 7 миллионов рублей ведомству предоставляют три Toyota Camry для председателя комиссии Виктора Панкевича и двух его замов и Ford Focus для секретаря. «Фокус в том, что за 7 млн эти автомобили можно не арендовать, а купить. Ровно столько они и стоят. Причём в хорошей комплектации», – подсчитали активисты.

Кроме завышенной цены, которая по мнению активистов могла бы быть ниже на 40% при проведении конкурса, а не закупки у единственного поставщика, «Трансперенси интернешнл» уличил комиссию в нарушении правил нормирования государственных закупок. По ним на аренду автомобиля в день можно потратить не более 5 тысяч 941 рубля и 89 копеек, а передвижение главы Горизбиркома, по подсчетам активистов, будет стоить больше 6 тысяч.

Организация не впервые обращает внимание на закупки, связанные с арендой автомобилей. Так, по их жалобе УФАС обязало Законодательное собрание Петербурга аннулировать контракт на 439 миллионов рублей, по которому на протяжении трех лет 60 машин должны перевозить депутатов и их помощников. Закупка осуществлялась у ГУПа с участием единственного поставщика по закону, который наделяет предприятия исключительными полномочиями. Этот закон был признан УФАС противоречащим антимонопольному законодательству и был отправлен на пересмотр в ЗакС, однако там поправки так и не приняли, что позволяет комитетам и депутатам на него ссылаться, а УФАС через суд штрафовать чиновников. В случае с ЗакСом, контракт должен быть расторгнут до 31 марта.