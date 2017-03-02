Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей

С ноября 2014 года, когда были введены взносы на капремонт, петербуржцы недоплатили 1,087 млрд рублей. Собственники нежилых помещений перечисляют чуть более трети от положенного.

Задолженность по жилым помещениям составляет порядка 939 млн рублей, по нежилым — 148 тысяч. Об этом 2 марта рассказал «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Правда, далеко не все эти недоимки целесообразно взыскивать — зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тысячи рублей: общая сумма такой подходящей для взыскания задолженности составляет почти 650 млн рублей.

Одна из причин удорожания претензионной работы — проблемы с базой Росреестра, которые не позволяют Фонду на этапе судебного разбирательства получать электронные подтверждения прав собственности должника.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тысяч писем о взыскании задолженности в досудебном порядке, за счет этого получено более 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей — фактически взыскано 2,1 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым — 37,1%. В случае со второй категорией в списке должников числятся 15 259 помещений из 18 296, которым вообще приходят квитанции.