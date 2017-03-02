Главный тренер «Зенита»: Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина

О вратарской проблеме в «Зените» рассказал главный тренер команды Мирча Луческу сегодня, 2 марта, на тренировочной базе в Удельном парке. Общение с журналистами прошло в рамках подготовки к матчу 18-го тура чемпионата России против ЦСКА, который пройдет в Москве 4 марта.

«Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина. Да и вся команда в последней игре выглядела убедительно. Больших изменений не ждите. Однозначно будут играть и новые игроки. Они все — уровня "Зенита". Просто, нужно просто найти момент для того, чтобы наилучшем образом использовать в составе», – заявил Луческу.

Напомним, ранее Луческу заявил, что не видит явного преимущества у сине-бело-голубых перед ЦСКА.