"Зенит" обратился к болельщикам: Сумеем добиться победы только с вашей помощью

Официальное обращение сине-бело-голубых перед матчем против ЦСКА опубликовано 2 марта на сайте клуба.«Зенит» призывает болельщиков поддержать команду в первой игре года в рамках чемпионата России.

"Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей Премьер-лиги против московского ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.

Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень.

Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!" – говорится в нём.