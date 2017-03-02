Шатов: У меня с Луческу нет никаких проблем

О своих взаимоотношениях с главным тренером «Зенита» сегодня, 2 марта, рассказал полузащитник петербургской команды Олег Шатов. Футболист пообщался с журналистами в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 4 марта, в Москве.

«У нас в команде спокойная рабочая атмосфера. Я уже оправился от своих травм. Думаю, в скором времени наберу форму. Слышал, что ЦСКА перешел на схему с тремя защитниками. Думаю, что ближе к игре тренерский штаб расскажет нам о них больше. Интервью моего агента? Вы же видели, что Луческу подошел и позвал меня. У меня с ним нет никаких проблем, рабочая атмосфера», – подчеркнул Шатов.

Ранее агент Олега Шатова в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о напряженных отношениях между главным тренером «Зенит» Мирчей Луческу и полузащитником Олегом Шатовым.