Луческу: Очень важная игра

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не считает, что у сине-бело-голубых, которые в 2017 году уже провели два официальных матча, есть явное преимущество перед ЦСКА. 2 марта в преддверии матча между клубами румынский специалист ответил на вопросы журналистов.

" Думаю, у нас есть определенное преимущество в том, что мы провели две официальные игры, два матча хорошего уровня. Мы и в одной, и во второй встрече пробежали по 118 километров на всю команду. Это говорит о том, что футболисты очень хорошо готовы физически. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом». Только невезение не позволило пройти дальше", – приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

"Очень важная игра и для нас, и для ЦСКА. Уверен, все без исключения наши футболисты полностью готовы к этой игре и очень серьезно подойдут к ней, зная о большом значении этого поединка. У ЦСКА нет проблем с составом, все игроки готовятся к этому матчу. Думаю, это будет очень зрелищная встреча. ЦСКА обязательно нужен хороший результат. Думаю, в этой игре все наши футболисты покажут свои лучшие кондиции. Гончаренко немного поменял схему игры ЦСКА. Было видно, что поначалу они не очень адаптировались к ней, но сейчас видно, что привыкли к этой схеме и сейчас выглядят убедительно в тех товарищеских матчах, которые мы просматривали", – добавил Луческу.