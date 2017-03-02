Чиновники Смольного получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях

Письмо с требованием сообщить данные страниц в соцсетях во все подразделения администрации Петербурга разослали из комитета по госслужбе 2 марта. Отчитаться госслужащие должны до 1 апреля.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете, письмо разработано на основе рекомендаций Минтруда. Согласно этому документу, под обязательный отчет попадают только страницы с реальными фотографиями и фамилиями. Чиновники должны отчитаться об аккаунтах в соцсетях, блогах и личных сайтах. Данные почтовых ящиков, аккаунты в мессенджерах и страницах на сайтах электронных объявлений включать в список не нужно. Подобные проверки станут ежегодными.

Внесение поправок в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе» летом 2016 года подписал президент Владимир Путин, а 28 февраля 2017 его конкретизировали в правительстве. Напомним, в Законодательном собрании Петербурга 25 января обсуждение проекта вызвало споры среди депутатов. Против его принятия выступили все оппозиционные партии. Однако большинством изменения в документы были внесены. Отметим, что сами депутаты о своей деятельности в соцсетях отчитываться не обязаны.