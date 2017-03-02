При обрушении тоннеля в Москве погиб человек
По предварительным данным, 2 марта при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве погиб один человек.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник РИА Новости в экстренных службах.
«В результате обрушения конструкции с жидким бетоном, предварительно, погиб один человек. В районе обрушения могут находиться люди», — сказал источник агентства.
Обрушение произошло на площади 40 кв. метров на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве.