Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru.

Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей. В рамках прошлого раунда в интернет-магазин поступил венчурный капитал от ФРИИ, а первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 году.

Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 году, сегодня является одним из наиболее динамично-развивающихся онлайн ресурсов по торговле детскими товарами в России. Помимо непосредственно онлайн-торговли Бабаду активно развивает и поддерживает информационный проект «Академия Babadu», посвященный разностороннему развитию ребенка, программу подарков для новорожденных «Маме и мне», а также офлайновые мероприятия: такие как ежемесячные встречи будущих мам «2 в одном» в Москве и СПб. и тест-драйвы-выставки колясок. В компании отмечают, что полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг.

Заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов: «Эта сделка является дебютной для нас в рамках реализации утвержденной банком «Санкт-Петербург» программы прямых и венчурных инвестиций, общим объемом 150 млн долларов США, рассчитанной на 7 лет. Решение о вхождении в капитал «Babadu» было продиктовано ощутимым ежегодным ростом данного сегмента бизнеса в России и в мире в целом, а также профессионализмом команды и уникальностью бизнес-модели компании, лежащей в основе её успешного развития».

Наталья Шкиртиль, основатель и генеральный директор Babadu.ru отметила: «Поэтому мы рады началу сотрудничества с Банком «Санкт-Петербург» – профессиональной командой, которая полностью разделяет наше видение дальнейшего развития сервиса. Уверена, что новый раунд инвестиций позволит нам значительного укрепить свои лидирующие позиции в сегменте онлайн-продаж детских товаров».

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»