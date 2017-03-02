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02.03.2017 11:35

Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей

В феврале 2017 года Банк России купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на общую сумму 88,3 млрд рублей.

Об этом 2 марта сообщает RNS со ссылкой на материалы регулятора.

В день ЦБ приобретал валюту на сумму 6,2–6,4 млрд руб. Регулятор отмечает, что фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

Ранее Минфин сообщил, что с февраля 2017 года будет проводить операции по купле-продаже иностранной валюты — в объеме дополнительных доходов бюджета, которые образуются в результате превышения ценой на нефть заложенного в бюджете показателя в $40 за баррель.

ЦБ начал покупку валюты в пользу Минфина 7 февраля.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
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21.02.2017 11:18
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
Банк «Санкт-Петербург»
16.02.2017 16:42
Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
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Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей
По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
Инвестиционная Академия
16.02.2017 13:07
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
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Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка могут оплачивать таможенные платежи онлайн
Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
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