Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей

В феврале 2017 года Банк России купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на общую сумму 88,3 млрд рублей.

Об этом 2 марта сообщает RNS со ссылкой на материалы регулятора.

В день ЦБ приобретал валюту на сумму 6,2–6,4 млрд руб. Регулятор отмечает, что фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

Ранее Минфин сообщил, что с февраля 2017 года будет проводить операции по купле-продаже иностранной валюты — в объеме дополнительных доходов бюджета, которые образуются в результате превышения ценой на нефть заложенного в бюджете показателя в $40 за баррель.

ЦБ начал покупку валюты в пользу Минфина 7 февраля.