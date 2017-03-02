СМИ: В Дагестане возле школы обнаружили машину со взрывчаткой

В Дагестане в городе Дербенте рядом со школой обнаружили автомобиль, в котором находились взрывчатка и оружие.

Об этом 2 марта пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По его словам, утром 2 марта, машина была обнаружена в 200 метрах от школы №18 на улице Оскара.

«Машина, в которой находится взрывчатка и оружие, эвакуирована на безопасное расстояние, на месте работают взрывотехники. Никакой опасности для населения нет», — сказал источник.