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02.03.2017 11:24

СМИ: В Дагестане возле школы обнаружили машину со взрывчаткой

В Дагестане в городе Дербенте рядом со школой обнаружили автомобиль, в котором находились взрывчатка и оружие.

Об этом 2 марта пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По его словам, утром 2 марта, машина была обнаружена в 200 метрах от школы №18 на улице Оскара.

«Машина, в которой находится взрывчатка и оружие, эвакуирована на безопасное расстояние, на месте работают взрывотехники. Никакой опасности для населения нет», — сказал источник.


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