Каждый десятый наградной ствол в РФ - за заслуги перед чужой родиной

02.03.2017 11:21

После громкой стрельбы военного пенсионера Юрия Мещерякова из «наградного» пистолета Макарова, «Фонтанка» решила выяснить, кто и как контролирует ситуацию с наградным оружием в России. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] поговорили об этом с начуправления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергеем Деревяшкиным.

Оказалось, что получить наградное оружие можно, даже не сделав ничего особенного для Родины. Потому что каждый десятый «наградной» ствол вручают нашим гражданам за рубежом. Лидеры – непризнанные большинством стран мира Абхазия и Южная Осетия. Об этом в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал начальник управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.

За что в нашей стране можно получить наградное оружие? Может ли гражданский получить такую награду?

Порядок награждения в настоящее время регламентируется законом об оружии, а также правилами награждения граждан РФ, утверждёнными правительством. Граждане могут получить оружие – это одна из форм поощрения за заслуги перед государством, за воинскую доблесть и достижения в области обеспечения правопорядка, законности и безопасности. Решение о награждении оружием принимает президент РФ, правительство РФ, руководители государственных военизированных организаций (Министерство обороны, МЧС, МВД, Росгвардия и другие). А также решение может приниматься главами иностранных государств и правительств иностранных государств. Это так называемое «зарубежное наградное оружие». Оружие вручается гражданину не позднее двух месяцев после принятия решения соответствующими должностными лицами и вручается уполномоченным должностным лицом данного ведомства, или государства.

Сколько наградных стволов стоит на учёте в лицензионно-разрешительной системе России на данный момент?

Принятие решения о награждении, как я уже говорил, зависит от широкого перечня субъектов. Решение принимается руководителями соответствующих организаций самостоятельно. Для того чтобы понять картинку, скажу, что, например, в 2016 году подразделениями Росгвардии было выдано разрешений на ношение и хранение наградного оружия на 1363 единицы. Примерно такое количество мы фиксируем ежегодно.

Из этих 1363 единиц за 2016 год мы знаем, сколько приходится на Санкт-Петербург?

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 834 единицы наградного оружия.

1363 единицы за 2016 год – это именно нарезное оружие?

Нет. К «наградному оружию» относится не только нарезное, но и гладкоствольное, длинноствольное оружие, карабины (охотничье оружие), а также холодное клинковое оружие. Мы выдаём единый вид разрешения. Поэтому такой статистики по конкретным видам оружия мы не ведём. Перечень наградного оружия содержит большой спектр и короткоствольного оружия. Вести отдельную статистику по каждому виду оружия нецелесообразно – только холодного оружия выдается около 20-ти видов. Мы считаем, что все виды оружия заслуживают особого внимания.

Недавний случай в Петербурге, когда военный пенсионер Юрий Мещеряков применил «наградной» пистолет Макарова, якобы выданный ему правительством Абхазии, наделал много шума. Мы знаем позицию Росгвардии, что удостоверение на оружие является подложным и ему не выдавалось. Возникает вопрос о пистолетах и револьверах, которыми граждан РФ награждают главы правительств иностранных государств. Из 1363 единиц наградного оружия за 2016 год, сколько было получено награжденными от глав иностранных государств?

Точную цифру назвать не могу. Но там процент от общего количества небольшой – десятая часть, не более.

Каков порядок ввоза наградного оружия из-за рубежа? Насколько нам известно, Мещеряков мог нарушить этот порядок.

Ввоз такого оружия в страну осуществляется по разрешениям, выданным соответствующим подразделением Росгвардии, ГУ лицензионно-разрешительной работы. После получения разрешения, человек ввозит оружие, проходит таможенную процедуру, сертификацию оружия. На территорию РФ запрещён ввоз не сертифицированного оружия. Осуществляется контрольный отстрел, чтобы данные ушли для дальнейшего отслеживания истории оружия, чтобы не было криминального характера его использования. После этого гражданин приходит к нам, подаёт соответствующие документы и получает разрешение на хранение и ношение. Либо к нам, либо в территориальные органы Росгвардии соответствующих субъектов.

Все эти процедуры не бесплатные?

За выдачу разрешительных документов мы взимаем государственную пошлину. Размеры там небольшие – 50-100 рублей, в зависимости от вида разрешительного документа.

А Росгвардия может отказать в выдаче этого разрешения?

Естественно, у нас есть обстоятельства, из-за которых мы не можем выдать разрешительные документы. Все они предусмотрены законодательством. Например, лицам не достигшим определённого возраста, если не предоставлена соответствующая медицинская справка, если не достигнут определённый возраст, не снята или не погашена судимость, если человек отбывает наказание, если повторно привлечён к административной ответственности за отдельные виды правонарушений. Также предоставляется справка из медицинских государственных, муниципальных учреждений. В медицинские противопоказания включены в частности психические заболевания.

В само постановление о награждении вы не вчитываетесь? Кто награждён, за что, какая его профессиональная принадлежность.

Мы проверяем все документы на их достоверность, чтобы наградной документ был выдан соответствующим уполномоченным лицом.

Вы сказали, что примерно 1300 стволов регистрируете ежегодно. Из них около 10% это оружие, которым наградили представители иностранных государств. При грубом подсчете это 100-150 стволов. Руководители каких государств награждают наших граждан? Откуда награждений идёт больше всего?

Южная Осетия и Абхазия. В основном это блок наших стран из СНГ. Стран, с которыми у нашего государства, так скажем, более позитивные отношения, которым мы помогаем и взаимодействуем в рамках экономических вопросов и вопросов обеспечения безопасности.

Но по некоторым данным, которые ушли в сеть, Абхазия наградила около 40 граждан РФ из коих примерно половина – не очень внятные предприниматели средней руки, не имеющие ни малейшего отношения, ни к вооружённым силам, ни к вооружённой борьбе, ни к Абхазии. Мы правильно понимаем, что сотрудники лицензионно-разрешительной системы Росгвардии не наделены полномочиями проверять обоснованность этого награждения?

Правильно понимаете, да.

Соответственно, если вы видите, что владелец трёх ларьков с шавермой получает Glock 19 (австрийский самозарядный пистолет 1988 года – прим.ред.) от правительства Абхазии, вы предпринимаете какие-то дополнительные действия? Или просто действуете в соответствии с регламентом и законом, и на этом заканчиваются проверочные действия?

Когда гражданин РФ обращается к нам за получением соответствующего разрешительного документа, мы не делим людей на ларёчников или чиновников. Мы не будем проверять их коммерческую деятельность. Мы не уполномочены заниматься проверкой, так скажем, статусности.

Возможно, вы выступаете с соответствующей инициативой и обращаетесь в какие-нибудь другие органы? В прокуратуру, например. Или в органы наделённые правом оперативно-розыскной деятельности?

В настоящее время порядок, предусмотренный законодательством, не содержит таких процедур. Но мы в процессе осуществления контроля за оборотом оружия предпринимаем шаги, скажем так, по оптимизации этой деятельности. У нас есть идеи законодательного характера. Внесение изменений, корректировки, ужесточения контроля за таким оборотом оружия. Но пока я не готов говорить об этом в эфире, поскольку это только наработки. Они ещё не приняли статус официальных.

Существует статистика, какое количество оружия вашими подразделениями было изъято, например, за нарушение правил хранения, использования, или вследствие совершения преступления?

Такая статистика существует. Но это единичные случаи. В некоторых регионах она нулевая.

За что могут лишить гражданина наградного оружия? Если он нахулиганил без использования этого пистолета, который у него в сейфе хранится, это повод лишить его награды?

Аннулирование разрешительного документа, за которым может последовать изъятие соответствующего оружия, у нас может осуществлено в случае осуждения владельца наградного оружия, в случае совершения умышленного преступления, добровольного отказа, либо после вынесения судебного решения о лишении права на оружие. Например, за появление с оружием в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Возвращаясь к истории господина Мещерякова и его пистолета, который оказался не наградным, при каких обстоятельствах обычно всплывает вот такое «фальшивое наградное оружие»?

Деятельность по данному направлению отнесена к компетенции подразделений МВД. Могу сказать, что выявление подобных случаев возможно при рядовой проверке сотрудниками, как органов МВД, так и сотрудниками Росгвардии. Либо при расследовании совершённых противоправных действий. В любом случае, если совершено преступление, или правонарушение и выявлено оружие, его пробивают по соответствующим базам и выясняется, легальное оно, или не легальное. Но это единичные случаи, как я уже говорил.

Напомним, 22 февраля в Петербурге майор запаса Мещеряков в целях самообороны открыл стрельбу возле ТЦ "Атлантик-Сити". В результате один из нападавших на него грабителей был убит, а другой – ранен. 25 февраля, "Фонтанка" выяснила, что на обыске в квартире Мещерякова нашли постановление на наградной пистолет Макарова за подписью министра Абхазии. Предположительно, это оружие было ввезено в Россию незаконно.

Подробнее о том, что произошло с майором запаса Юрием Мещеряковым читайте в материале Евгения Вышенкова "Плохой, хороший, наградной".

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».

Беседовали Денис Коротков, Венера Галеева

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