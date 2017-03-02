«Ильюшин» модернизирует Ил-96-300

Авиационный комплекс имени Ильюшина проведет опытно-конструкторские работы по модернизации дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-300, следует из решения совета директоров «Ильюшин».

Стоимость сделки между ОАК и авиаконцерном составила 9,8 млрд рублей, сообщает 2 марта RNS.

«Исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторские (работы. — Прим. ред.) по модернизации дальнего магистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-300 в рамках проекта глубокой модернизации самолета Ил-96 в соответствии с техническим заданием и передать полученные результаты», — говорится в материалах на сервере раскрытия корпоративной информации.

Ил-96 — пассажирский широкофюзеляжный самолет средней и большой дальности, эксплуатируется с 1993 года.