ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту

Жители России стали чуть больше доверять президенту и правительству страны. Рейтинг Владимира Путина вырос на 1%.

По данным еженедельного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 2 марта, за «Единую Россию» в конце февраля был готов голосовать 51% населения, что на три процента больше, чем в последнюю неделю января. При этом рейтинг непарламентских партий, наоборот, упал на 1 процент.

Рейтинг президента страны продолжает колебаться. В конце января – начале марта он был выше нынешнего — 53 процента, после чего в середине февраля упал сразу на два пункта, а потом вновь подрос до нынешних 52,6 процента.

Заметней вырос рейтинг министра обороны Сергея Шойгу, с середины февраля он прибавил сразу 5% и составил 21,1 процента. Депутаты Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов потеряли несколько процентов, рейтинг Навального все еще не превышает единицы.

Рейтинг недоверия возглавляет Жириновский с 26 процентами тех, кто сомневается в правильности его деятельности. За ним следуют депутат Зюганов (13,5%) и председатель правительства Дмитрий Медведев (11,8%). Путину не доверяют 2 процента населения, Навальному — один процент.

Деятельность президента, премьер-министра и правительства так же стала вызывать больше одобрения. Работа Владимира Путина по сравнению с концом января заслужила доверия на один процент больше, Дмитрий Медведев и возглавляемое им правительство России добавили сразу по 3% симпатий населения за тот же период. При этом сомневающихся в выбранном руководством страны курсе несущественно прибавилось — 9,7% не доверяют президенту (9,4 в начале февраля), 26,9% не уверены, что работа правительства ведется в нужном направлении. Премьер-министр смог убедить 1% в том, что его работа успешна, хотя его рейтинг неодобрения все еще самый высокий среди государственных институтов — 27,2 %, месяц назад он равнялся 28,2 процента.

В опросе участвовали 4200 респондентов из 80 регионов страны.