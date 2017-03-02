Tele2 уверена в качестве своего интернета

Tele2 предоставит абонентам возможность убедиться в качестве своего мобильного интернета. В случае если клиентов не устроит предоставляемая услуга, оператор вернет им деньги, для этого им достаточно заполнить короткую анкету в салоне связи Tele2.

Новые абоненты, которые подключатся на тарифный план «Очень черный» в салонах связи и фирменных модулях Tele2, смогут в течение 15 дней протестировать качество скоростного мобильного интернета. Если клиентов не удовлетворит скорость передачи данных или покрытие сетей 3G/4G, Tele2 вернет им абонентскую плату в полном объеме.

Акция действует с 1 марта по 9 апреля 2017 года и, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, запущена в 15 регионах присутствия Tele2. Подробнее – на специальной странице moneyback.tele2.ru.

В поддержку акции оператор запустил новую рекламную кампанию. Герои видеороликов Tele2 рассказывают, что о качестве и скорости мобильного интернета можно громко заявить с помощью спецэффектов. Однако следуя другим правилам, Tele2 считает более честным дать абонентам убедиться в высоком качестве интернета на деле. Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.