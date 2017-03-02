Западные районы Пальмиры зачищают после выхода боевиков

Бойцы сирийской армии при поддержке союзного ополчения ведут зачистку западных районов Пальмиры после выхода из них боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России), сообщает в четверг ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Согласно его данным, экстремисты массово оставляют свои позиции, в большинстве случаев почти не оказывая никакого сопротивления. Покидая город, они минируют после себя дороги и жилые дома, отмечает "Аль-Маядин". Наиболее активные бои сейчас проходят в гостиничном квартале Пальмиры, штурм которого армия САР начала накануне. Тем временем, другая ударная группа наступает со стороны исторической цитадели после ее полного освобождения от боевиков ИГ.

В настоящее время, как утверждает близкая к правительству Сирии газета "Аль-Ватан", войска находятся не более чем в одном километре от центра города. Накануне источник в ВС САР в беседе с РИА Новости высказывал предположение, что древний город может быть полностью очищен от присутствия вооруженных бандформирований менее чем за неделю.

Тем временем правительственная авиация наносит удары по отступающим силам противника. Утром 2 марта в результате воздушного рейда была уничтожена колонна боевиков, двигавшаяся на восток по дороге к оазису Эс-Сухна.

Пальмира, освобожденная от бандформирований ИГ в конце марта 2016 года, в декабре вновь была захвачена террористами.