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02.03.2017 10:35

«Газпром» сообщил о росте цен на газ для российских потребителей

«Газпром» в ближайшие годы ожидает роста регулируемых цен на газ в России ниже уровня инфляции. Об этом в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге заявил зампредседателя правления холдинга Андрей Круглов.

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента», — сказал Круглов.

Он также отметил, что российские власти рассматривают вопрос о возможности предоставлении «Газпромом» скидки крупным потребителям.

«Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены, а газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов», — уточнил зампред правления холдинга.

Кроме того, в ходе Дня инвестора «Газпрома» зампредседателя правления компании Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не видит оснований для пересмотра цены поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом он отметил, что возможность для пересмотра цен «остается как за продавцом, так и за покупателем».

По словам Медведева, если бы поставки начались сейчас, уровень цены, заложенный в контракте, полностью устроил бы «Газпром».

Как сообщил член правления «Газпрома» Олег Аксютин, поставки газа по «Силе Сибири» начнутся с 5 миллиардов кубометров в год, затем, в течение нескольких лет они увеличатся до 38 миллиардов кубометров в год. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на период с мая 2019 года по май 2021 года.

В конце февраля стало известно, что экспортная стоимость газа для Евросоюза в текущем году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров против примерно 167 долларов за тысячу кубометров в 2016 году.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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