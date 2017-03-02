СМИ: США не исключают применение военной силы против Северной Кореи

В администрации президента США рассматривают возможные шаги в отношении КНДР, не исключая при этом использование силовых методов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом в настоящее время обсуждает стратегию в отношении Пхеньяна, один из вариантов которой может предполагать применение «военной силы, а также смену режима» в Северной Корее.

Как отмечает газета, ранее глава США Дональд Трамп заявил о намерении не дать Пхеньяну завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая смогла бы поразить побережье США. В КНДР заявляют, что разработка такого вооружения проходит финальную стадию.

Ранее сообщалось, что 28 февраля представитель Белого дома в ходе пресс-конференции сообщил о том, что президент США Дональд Трамп считает КНДР основной угрозой для государства. Ядерная программа Северной Кореи является одной из актуальных геополитических проблем, которую обсуждают в числе прочих власти США, Южной Кореи, Китая.