За 2 млн долга перед банками у петербуржца могут отобрать загородный участок

Участок с домом в Ленобласти, принадлежащий жителю Петербурга, может уйти с молотка за долги перед тремя разными банками. В общей сложности мужчина задолжал по кредитам более двух миллионов рублей.

Как сообщает 2 марта пресс-служба управления судебных приставов Петербурга, причиной взыскания стало то, что бизнесмен из Василеостровского района перестал выплачивать кредиты, взятые сразу в трех банках. Финансовые организации обратились в суд, выиграли, но средства не получили. В итоге в дело пришлось вмешаться приставам. Выяснилось, что у 44-летнего петербуржца в Ломоносовском районе Ленобласти есть 12 соток земли и нежилое здание площадью 175 кв. метров. На имущество наложен арест, и если в ближайшее время предприниматель не выплатит долг, участок вместе с постройкой будет продан, а вырученные деньги отдадут банкам.

За январь 2017 года приставы вернули банкам больше ста миллионов долгов петербуржцев.