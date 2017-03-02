Пассажиров поезда Челябинск – Чита эвакуировали из-за газового баллона в рюкзаке попутчика

В одном из вагонов поезда Челябинск – Чита эвакуировали пассажиров после того, как в багаже их попутчика дал течь портативный газовый баллон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального линейного управления МВД.

Сообщается, что 22-летний студент из Алтайского края вез баллон в рюкзаке.

Студент из Барнаула по неосторожности подверг здоровье пассажиров поезда Челябинск — Чита опасности. Он отправился с приятелями на озеро Байкал и прихватил с собой портативный газовый баллон для бытовых нужд, который перед прибытием на станцию Болотная (Новосибирская область) дал течь.

После того, как пассажиры почувствовали источник опасности, а многие из них пожаловались на тошноту и головную боль, железнодорожники проинспектировали баллон. Источник опасности был установлен и удален. Вагон проветрили, но остаточный запах газа сохранялся до прибытия поезда на станцию Тайга в Кемеровской области.

В ЛУМВД добавили, что нескольких отравившихся газом пассажиров пересадили в другие вагоны, никто из пассажиров тяжкого вреда здоровью не получил. Студента могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте.